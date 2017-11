La moitié des utilisateurs actifs de Facebook participent à des groupes soit en s’y inscrivant, soit en les modérant, soit simplement en y laissant un message ou une appréciation. Cela représente selon les responsables du réseau social un peu plus de 1 milliard de personnes chaque mois.

Facebook compte aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de groupes actifs. Afin de célébrer ces communautés, le réseau social va organiser toute une série de rendez-vous dans les mois à venir avec notamment la 2e édition du Facebook Communities Summit à Londres (Angleterre), les 8 et 9 février 2018. Des administrateurs s’y rencontreront afin de partager leurs expériences et développer leurs compétences aux côtés d’experts. Le concept sera par ailleurs décliné à Chicago (États-Unis) en juin 2018.

Outre les groupes, Facebook rassemble ses membres à travers des événements (soirées, concerts, rencontres sportives, etc.) et le réseau social en a dénombré plus de 130 millions créés rien qu’en 2016, dont quelque 38 millions ont fait l’objet de pages dédiées. Chaque mois, environ 700 millions de membres du réseau interagissent avec un événement.