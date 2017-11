«Les Sims», la franchise de jeux sur PC la plus vendue au monde, dispose désormais de sa première gamme de produits officiels grâce au site Threadless.

Les fans des Sims peuvent par exemple afficher dans la vraie vie leur petit prisme vert (ou rouge), à l’instar de leur avatar du jeu à succès.

Dix-sept dessins et phrases issus du jeu de simulation sont désormais disponibles sur le site Threadless (thesims.threadless.com) pour personnaliser des T-shirts, des pulls, des tapis ou des étuis de téléphone… Dix-sept ans, c’est aussi l’âge de la franchise.

Ce titre qui a vu le jour en l’an 2000 a su mener sa barque: en 2016 «Les Sims» enregistraient près de 200 millions d’exemplaires vendus dans 60 pays et 20 langues.

Trois suites ont permis d’entretenir les nouveautés, ainsi que plusieurs spin-off. «Les Sims 4» ont débarqué sur PlayStation 4 et Xbox One le 17 novembre dernier après plusieurs années sur PC et Mac. Une déclinaison mobile, «Les Sims Mobile», est à venir en 2018.

En plus des prismes colorés («plumbobs» en anglais) qui sont devenus l’emblème du jeu (la couleur évolue en fonction de l’humeur de l’avatar), on peut aussi choisir des phrases issues du jeu (en anglais) sans oublier le thème récurrent du lama décliné par la franchise.

Comme ce jeu a la réputation de plaire à un public très vaste, ses produits seront aussi très divers, des vêtements aux tasses, en passant par les bouteilles d’eau et les cahiers… autant d’idées de cadeaux de Noël pour les fans du jeu.