Avant de se frotter à des drones plus haut de gamme et d’être capable de maîtriser des engins à haute vitesse ou de réaliser des prises de vue incroyables, il convient de se familiariser avec la technique de pilotage avec des modèles relativement basiques mais parfaitement sûrs, et offrant déjà beaucoup de possibilités. Voici donc une sélection de drones adaptés à n’importe quel débutant, petit ou grand.

Parrot Airborne Cargo Travis

Pionnier du drone, le Français Parrot propose avec l’Airborne Cargo Travis un mini-drone résistant et entièrement personnalisable, notamment par le biais d’une petite figurine en costume noir à placer dessus. D’une portée de 20m et d’une vitesse maximale de 18km/h, ce drone permet de réaliser des figures acrobatiques et même de prendre des photos aériennes pour des sessions pouvant atteindre la demi-heure.

Le Parrot Airborne Cargo Travis est disponible sur parrot.com.

Hubsan H107C X4 CAM

Excellent rapport qualité/prix, ce petit quadricoptère signé du constructeur chinois Hubsan permet de parfaitement profiter des possibilités offertes par un drone, sans forcément en maîtriser encore le pilotage. Il est possible de l’utiliser dans un rayon de 100m et de réaliser quelques figures avec un peu d’entraînement, ou bien encore de filmer l’environnement en HD (720p). Son gros point faible réside néanmoins dans son autonomie, qui ne dépasse pas les sept minutes.

Le Hubsan H107C X4 CAM est disponible sur hubsan.com.

Syma X15

Syma promet que n’importe qui peut profiter des atouts de son X15, lequel se révèle stable en plein vol. Il assure de nombreuses figures à 360 degrés, pouvant même se retourner et continuer à voler. Sa télécommande, d’une portée de 70m, est particulièrement simple à assimiler. À ce prix là, pas question en revanche de filmer ou de prendre une quelconque photo.

Le Syma X15 est commercialisé est disponible sur symatoys.com.