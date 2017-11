En plus d’aller voir le dernier épisode de leur saga préférée en salle, les admirateurs de «Star Wars» vont pouvoir profiter de cadeaux high-tech directement issus de leur univers favori. Que la force soit avec eux!

Des droïdes connectés

La gamme de droïdes Star Wars Sphero, qui a défrayé la chronique en 2016, s’élargit avec l’arrivée d’un nouveau personnage, BB-9E. Le principe est le même qu’avec BB-8 et R2-D2, il s’agit d’un petit robot connecté, à manipuler depuis son smartphone (ou sa tablette) via l’application dédiée. L’idée est que petits et grands puissent faire évoluer ces robots chez soi comme dans les films. Chacun adopte ainsi les mêmes mouvements et émet les mêmes sons qu’au cinéma. Quant à la fonction «regarder avec moi», elle permet de visionner les films en compagnie des droïdes, lesquels interagissent durant certaines scènes.



Des mini-drones

Le fabricant Propel propose trois engins mythiques de l’épopée Star Wars sous la forme de petits drones à piloter à l’aide de son smartphone et d’une télécommande : le chasseur X-Wing T-65, utilisé par les pilotes de l’Alliance Rebelle, dont évidemment Luke Skywalker, le Tie Advanced X1 du redoutable Dark Vador et le Speeder Bike de l’Empire, aperçu dans la célèbre course poursuite du «Retour du Jedi». Compacts et légers, ces drones sont de vrais bolides puisqu’ils peuvent atteindre les 55km/h. Tous disposent également de lasers permettant de simuler des batailles sans le moindre dommage matériel. Cerise sur le gâteau, chaque drone est livré dans un coffret-cadeau lumineux qui interprète le thème de Star Wars à l’ouverture.

Un aspirateur du côté sombre de la Force

Encore plus original, Samsung propose de son côté de faire le grand ménage avec ses deux aspirateurs connectés directement inspirés du côté obscur. Aux effigies de Dark Vador et d’un Stormtrooper, ces éditions spéciales sont issues de la gamme VR7000. Pour rappel, il s’agit de robots dotés d’un système de navigation qui, à l’aide de ses capteurs sensitifs, permet de détecter et de mémoriser les moindres contours d’une pièce pour un nettoyage complet pouvant être déclenché et contrôlé à distance. Ils bénéficient en outre d’une force d’aspiration de 10W. A noter que ces deux modèles proposent quelques effets sonores insolites.



«Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi» sortira au cinéma le 15 décembre 2017 au Canada.