Un drôle de défi a battu tous les records de retweets sur le réseau social twitter en 2017. La célèbre chaîne de restauration rapide Wendy’s a promis des nuggets gratuits pendant un an à l’un de ses clients si celui-ci réussissait à retweeter sa demande plus de 18 millions de fois. De fait, l’appel de Carter Wilkerson, «Help Me Please! A man needs his nuggs» a été partagé plus de 3,6 millions de fois, finalement assez pour qu’il reçoive son précieux poulet frit.

Juste derrière vient le tweet de Barack Obama, écrit après les incidents racistes de Charlottesville (Etats-Unis), partagé 1,7 million de fois: «No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…» À noter que ce tweet est aussi devenu le plus aimé de tous les temps, avec 4,5 millions de «j’aime».

Parmi les autres tweets marquants de l’année figurent aussi ceux d’Ariana Grande juste après l’attentat de Manchester, à la fin de l’un de ses concerts, et la photo de Chester Bennington postée par le groupe Linkin Park juste après son décès.

À noter enfin que les moments télévisés les plus discutés sur Twitter en 2017 dans le monde ont été l’élection de Miss Univers, qui a consacré cette année la Française Iris Mittenaere, les Billboard Music Awards et le Super Bowl.

En ce qui concerne les personnalités, Donald Trump en politique et Cristiano Rnaldo pour le sport, ont énormément fait parler d’elles.

Top 5 des politiques les plus mentionnés dans le monde en 2017 sur Twitter :

1. @RealDonaldTrump

2. @narendramodi

3. @NicolasMaduro

4. @RT_Erdogan

5. @EmmanuelMacron

Top 5 des athlètes :

1. @Cristiano

2. @KingJames

3. @Neymarjr

4. @Kaepernick7

5. @TheNotoriousMMA