L’application Bitmoji, qui permet de communiquer avec son propre avatar virtuel et des emoji personnalisés, a été la plus téléchargée sur l’App Store en 2017. Elle devance Snapchat et YouTube au niveau international.

Top 10 des apps les plus téléchargées dans le monde

Bitmoji

Snapchat

YouTube

Messenger

Instagram

Facebook

Google Maps

Netflix

Spotify

Uber