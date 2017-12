Selon un classement annuel établi par Splashdata, le mot de passe le plus régulièrement piraté en 2017 à travers le monde demeure «123456», devant «Password».

Pour établir son classement, Splashadata s’est basé sur l’étude de cinq millions de données volées et rendues publiques durant l’année. Depuis 2011, ces deux mots de passe règnent en maître sur ce classement, ce qui n’est pas du tout étonnant puisqu’ils sont les plus simples et prévisibles à pirater.

Pour rappel, il est conseillé de trouver idéalement une suite de lettres, chiffres et symboles assez complexe, mais au final facile à retenir par un moyen mnémotechnique comme les premières lettres de chaque mot d’une phrase ou d’un titre de chanson. Enfin, et c’est très important, il convient de ne surtout jamais utiliser deux fois le même mot de passe et de tous les changer régulièrement, une fois par trimestre, par exemple.

Top 20 des mots de passe les plus piratés en 2017:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master