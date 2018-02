L’application de recherche de vols du moteur de recherches a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui avance être capable de prévoir les retards aéroportuaires avant tout le monde, même les compagnies aériennes.

En utilisant l’historique des données concernant les vols, les algorithmes de Google pourraient donc en quelque sorte prédire l’avenir.

En effet, les vols qui ont l’habitude d’être régulièrement retardés, en raison des conditions climatiques en hiver par exemple, sont désormais signalés dans les recherches de Google Flights.

Ces informations supplémentaires pourraient être pratiques pour les voyageurs habitués des voyages à escales. Si, par exemple, un vol affiche régulièrement un retard de 45 minutes, l’utilisateur voudra sûrement vouloir choisir un autre itinéraire.

Ces informations seront aussi utiles aux personnes qui viennent récupérer leurs proches à l’aéroport, ou aux voyageurs qui aiment prendre leur temps dans les boutiques détaxées.

«Nous recommandons cependant de se rendre à l’aéroport assez à l’avance, mais nous espérons que ces informations peuvent éviter les surprises», note Google.

On notera que les vols ne seront signalés que lorsque le risque de retard atteint les 80% ou les dépasse.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Google Flights ajoutera des détails sur les classes éco des compagnies American, Delta et United, pour clarifier le type d’options comprises dans le prix, comme les frais de bagage, le choix du siège et les rangements des bagages à main.