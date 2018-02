Retour sur l’assemblage d’un ordinateur pour les jeux vidéo en 4K, une activité parfaite pour les geeks avertis.

Alors que certains aiment peindre pour se détendre et que d’autres vouent des vertus thérapeutiques au jardinage, une activité devrait plaire à tout amateur de nouvelles technologies qui se respecte: monter son propre ordinateur. Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez assembler vous-mêmes votre prochain PC.

Étoffer ses connaissances

Monter un nouveau PC représente une occasion idéale de parfaire ses connaissances en informatique et de se tenir au courant des dernières technologies sur le marché. On apprend par exemple que le support de stockage préféré des amateurs n’est plus un disque SSD SATA mais plutôt une petite plaquette de mémoire du nom de NVMe, qui s’installe directement sur la carte-mère. Monter un PC permet aussi d’avoir une bonne idée de ce qui est plus abordable qu’auparavant (certains processeurs puissants) et de ce qui est maintenant hors de prix (les cartes graphiques).

Concevoir un ordinateur à son goût

Choisir chaque composante de son ordinateur permet de monter un appareil qui correspond parfaitement à ses besoins et qui répond même à ses petits caprices (installer un lecteur de cartes SD, investir dans une carte pour diffuser ses jeux en ligne ou acheter plusieurs disques durs, par exemple).

Les fabricants ont aussi rehaussé un peu l’allure de leurs composantes: aucun ordinateur monté à la maison n’aura la minceur et l’élégance d’un PC tout-en-un haut de gamme, mais les boîtiers vitrés et conçus pour cacher intelligemment les câbles permettent néanmoins d’obtenir un produit final correct (surtout si on aime les lumières DEL sur chacune des composantes). Et si on compte cacher l’ordinateur sous un bureau, il est aussi possible d’économiser sur le design pour investir tout son argent dans les performances, par exemple.

Une activité amusante

Monter un PC est une opération qui rappelle l’assemblage d’un modèle en pièces Lego: on suit des guides de l’utilisateur, on travaille avec une minutie absolue et on observe le produit final prendre forme petit à petit. L’opération s’avère plutôt stressante la première fois (lorsqu’on installe un processeur de 400 $ sur une carte-mère sans trop savoir si on s’y prend convenablement, par exemple), mais elle devient amusante les fois suivantes. Il n’est pas rare de sentir la fébrilité monter les jours avant l’installation, surtout après avoir passé plusieurs semaines à la planifier.

Faciliter les réparations et les mises à jour

Monter un PC n’est pas une option économique. En fait, ceux qui achètent leur ordinateur tout fait dans une grande chaîne risquent de payer moins cher pour un appareil tout aussi puissant. Un PC maison peut toutefois être doté de composantes de meilleure qualité, elles-mêmes plus faciles à changer et à réparer en cas de bris. Les connaissances acquises pendant l’opération permettent aussi de mieux diagnostiquer les problèmes et de les résoudre sans l’aide d’un professionnel.

Autre avantage important, certaines pièces peuvent être changées lorsqu’on souhaite améliorer son ordinateur. Par exemple, la puissance des cartes graphiques augmente d’année en année, et remplacer la sienne ne prend que quelques secondes. Les pièces usagées peuvent d’ailleurs être revendues facilement par la suite. Bâti intelligemment, un PC maison peut s’avérer un achat intelligent à long terme.

Jouer sans compromis

Jouer avec une résolution 4K, lancer Windows en quelques secondes, profiter des graphismes les plus perfectionnés et les plus détaillés possible : monter un ordinateur permet de profiter d’un ordinateur puissant et même sans compromis pour ceux qui acceptent d’y mettre le prix.

Alors que plusieurs annonçaient la mort des jeux sur PC il n’y a pas si longtemps, l’ordinateur est revenu en force au cours des dernières années en tant que plateforme de choix pour le jeu vidéo. Les jeux sont beaucoup plus jolis sur un ordinateur que sur une console, ils sont aussi plus fluides, et l’émergence des plateformes en ligne comme Steam et GOG a donné une vitrine incroyable aux jeux indépendants. Oui, monter un PC est une activité amusante en soi. Mais le vrai plaisir ne fait que commencer.

Consultez le blogue «Vie numérique» sur journalmetro.com pour obtenir un guide complet sur le mode de montage d’un PC pour les jeux vidéo.