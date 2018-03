Le système d’exploitation mobile pour montres connectées de Google, Android Wear, pourrait bientôt changer de nom et proposer de nouvelles fonctionnalités, selon les témoignages de plusieurs bêta-testeurs d’Android P relayés par 9to5Google.

C’est l’apparition d’un nouveau logo accompagné du nom de «Wear OS» au moment de connecter une montre à un smartphone sur lequel est installée la première bêta pour développeurs d’Android P qui a fait tiquer certains testeurs.

Pour rappel, Android Wear est aujourd’hui principalement utilisé sur les montres connectées de marques Asus (ZenWatch 2 et 3), Fossil (Q Founder, Marshal et Wander), Huawei (Watch), Lenovo (Moto 360 Gen 2 et Sport), LG (Watch Urbane, G Watch R) et Tag Heuer (Connected).

La dernière mise à jour d’Android Wear date de décembre 2017, laquelle propose notamment la possibilité de verrouiller l’écran sous l’eau ainsi qu’une plus grande autonomie et une compatibilité avec de nouvelles langues.

Un changement d’identité suffira-t-il à relancer un système d’exploitation qui a du mal à se faire adopter par le grand public. Tandis que l’Apple Watch a battu des records de ventes en 2017 avec environ de 18 millions d’exemplaires écoulés, selon le cabinet IDC, les ventes de montres sous Android Wear ne décollent absolument pas. Dans la catégorie des « wearables », Apple devance en effet Xiaomi, Fitbit et Garmin, autant de marques et de produits associés qui ne bénéficient pas d’Android Wear.

La prochaine mise à jour majeure d’Android Wear, sous cette appellation ou sous une autre, est attendue pour la prochaine conférence Google I/O, qui se tiendra du 8 au 10 mai 2018 à Mountain View (États-Unis).