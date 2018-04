Notre planète fait face à d’importants défis, dont celui de la pollution. C’est pourquoi des millions de personnes et d’organismes ont choisi de passer à l’action afin de protéger la planète bleue. Métro présente cinq gadgets qui permettent à chacun de faire sa part dans le confort de son foyer.

WeMo Insight

Ce petit gadget paraît anodin, mais il peut vous aider à économiser de l’énergie de façon intelligente. WeMo est un interrupteur Wi-Fi intelligent qui vous permet de mesurer votre consommation d’énergie à partir de votre téléphone ou de votre tablette. Le système produit des rapports en temps réel sur la consommation de vos différents appareils et utilise votre réseau sans fil pour contrôler les lampes, le chauffage, les ventilateurs et bien plus.

Automatic

Les voitures sont responsables d’une grande part des émissions polluantes. C’est pourquoi il est important qu’elles soient surveillées afin de prévenir la surpollution. Automatic est un outil qui chiffre vos habitudes de conduite et vous alerte lorsque vous avez le pied trop lourd ou freinez trop brusquement. L’appareil est même assez intelligent pour vous faire faire des économies d’essence.

Blossom

Arroser les plantes, la pelouse et le jardin est très important, mais peut causer une surconsommation d’eau. Pour éviter les excès, il existe Blossom, un système de gicleur intelligent qui utilise un nuage informatique pour consulter les données météorologiques locales en temps réel. L’appareil rassemble les prévisions de plusieurs services afin d’établir l’horaire d’arrosage optimal pour votre terrain.

Water Pebble

Ce gadget vous aide à surveiller votre consommation d’eau lorsque vous êtes sous la douche. Une fois le robinet ouvert, placez Water Pebble juste à côté du drain. Alors que l’eau coule, les voyants lumineux, de trois couleurs différentes, vous indiquent combien d’eau vous utilisez et à quel moment vous devriez sortir de la douche. La lumière verte signifie que vous n’avez pas atteint votre limite; la jaune indique que vous êtes à mi-chemin, et la rouge suggère que vous devriez fermer le robinet.

Ampoule Hue

L’éclairage représente parfois une portion importante de la consommation énergétique. Mais il existe des solutions futées pour s’y attaquer. L’une d’elles s’appelle Hue, un système d’éclairage sans fil qui combine lumière DEL écoénergétique et technologie intuitive. Le tout vous permet de contrôler votre éclairage de partout sur la planète grâce à l’internet et à votre téléphone intelligent.