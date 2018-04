La version actuellement en phase de test comprend donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, mais aussi Éditeur, Access, Project, Visio et OneNote. Tout le reste (Exchange, SharePoint, Project Server ou encore Skype Entreprise), sera déployé ultérieurement.

Au chapitre des nouveautés, Office 2019 va s’ouvrir davantage aux fonctionnalités tactiles, à destination des tablettes bien entendu mais également des PC hybrides, de plus en plus nombreux et populaires. C’est par exemple le cas des fonctions d’encrage sous PowerPoint qui permettent de jouer avec différents effets, couleurs et épaisseurs du trait. Avec un stylet il devient également possible de déplacer des objets à l’écran. Dans cette nouvelle version, PowerPoint gère également les icônes et images 3D.

En ce qui concerne Excel, Microsoft propose de nouvelles formules et surtout l’intégration de nouveaux types de graphiques et diagrammes. Sous Word, pas de grandes révolutions à attendre si ce n’est une nouvelle fonction de conversion vocale du texte et différentes améliorations au niveau de l’accessibilité.

À noter qu’Office 2019 ne sera compatible qu’avec Windows 10 sur PC. Quant à la version pour Mac, elle sera dévoilée un peu plus tard dans l’année.