La dernière mise à jour d’importance de Windows 10, qui devait à l’origine être lancée aux alentours du 10 avril, a pris du retard suite à de sérieux problèmes de fiabilité et d’écrans bleus apparus chez certains membres du programme Windows Insiders. Comme d’ordinaire avec Microsoft, ce déploiement s’effectuera néanmoins progressivement, en fonction des zones géographiques mais aussi des caractéristiques de chaque machine.

La principale nouveauté de cette mise à jour est l’apparition d’une « timeline » qui permet de retrouver d’un clic, via une icône placée dans la barre des tâches juste à côté de celle de Cortana, toute son activité sur diverses applications ouvertes les 30 derniers jours. Dans un premier temps, seules celles de Microsoft (Office, Edge…) seront concernées, l’ensemble étant bien évidemment entièrement paramétrable. A noter aussi l’apparition d’un gestionnaire des notifications, prioritaire et/ou à ignorer. Ce mode peut d’ailleurs être programmé à certaines heures ou durant l’exécution d’un jeu par exemple.

Du côté d’Edge, son navigateur Internet, Microsoft propose désormais le remplissage automatique des formulaires ou encore la possibilité de couper le son d’un ou plusieurs onglets, des fonctionnalités déjà présentes chez la concurrence. Enfin, une fonction de partage permet de faciliter l’échange de données et de liens internet avec un autre PC simplement par Bluetooth ou WiFi.

Quant à l’interface, elle fait dorénavant la part belle au « Fluent Design », apparu sur la Fall Creators Update en 2017. Il s’agit pour Microsoft de généraliser ce design assez minimaliste, qui se veut plus agréable et fluide à utiliser, avec davantage de lumière et de profondeur.