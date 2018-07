Le chinois Huawei, 3e plus grand vendeur de téléphones intelligents dans le monde derrière Samsung et Apple, a de grandes ambitions pour les mois et les années à venir, à commencer par la sortie d’un terminal à destination des joueurs mais aussi d’un téléphone pliable, selon les dires de Jim Xu, le président de Huawei Consumer Business, rapportés par GadgetMatch.

Dès la fin 2018, Huawei pourrait proposer, au moins en Asie, un smartphone spécialement dédié aux jeux vidéo et notamment équipé d’un GPU Turbo, un processeur graphique boosté pour une qualité d’affichage et de rafraîchissement des images optimisée. Ce téléphone intelligent surferait ainsi sur une tendance initiée par le Razer Phone ou encore le Xiaomi Black Shark.

Plus fort encore, Huawei entend sortir en 2019 son premier téléphone pliable, dans la même veine que le fameux projet de Samsung, le Galaxy X, qui se fait tant attendre. Le concept de téléphone à écran pliable doit permettre de profiter d’un écran deux fois plus grand qu’actuellement, tout en faisant en sorte que le terminal puisse toujours tenir dans la poche.

A noter que Jim Xu exclut en revanche la sortie prochaine d’un smartphone doté d’un appareil photo rétractable comme ont osé en commercialiser récemment Vivo (avec le Nex) et Oppo (avec le Find X).