Apple célèbre à sa façon la Journée mondiale des emojis, ce mardi 17 juillet 2018, en annonçant l’arrivée de 70 nouveaux symboles dans sa prochaine mise à jour iOS 12.

Au niveau des visages, de nouveau personnages roux, aux cheveux gris, bouclés ou encore chauves font leur apparition, de telle manière que tout un chacun puisse enfin être symbolisé par un emoji. Côté animaux, Apple a souhaité mettre à l’honneur le kangourou, le paon ou encore le homard. En ce qui concerne la nourriture, il sera bientôt possible d’utiliser des emojis pour illustrer la mangue, la laitue, des cupcakes et même des gâteaux de lune, les célèbres pâtisseries chinoises.

Au total, plus de 70 nouveaux dessins vont faire leur apparition dans iOS 12, dont la disponibilité est toujours prévue à la rentrée à destination des possesseurs d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch compatibles. A noter qu’ils arriveront également sur Mac un peu plus tard.