L’éditeur de solutions antivirus Avira met en garde contre les dernières tendances en matière d’arnaques en ligne par e-mail, lesquelles visent à usurper des identités en renvoyant l’internaute vers de faux sites voire à prendre à distance le contrôle d’un ordinateur par le biais de programmes malveillants joints aux messages. Avira liste ainsi 5 types de «cyber-arnaques» qui ont le vent en poupe en cet été 2018.

La fausse romance

Qui n’a jamais reçu dans sa boite mail des annonces farfelues de célibataires plus séduisant(e)s les un(e)s que les autres souhaitant trouver l’amour ? La technique qui consiste à entrer en contact de cette manière avec les internautes pour ensuite leur soutirer de l’argent demeure l’une des plus répandues en 2018.

Les offres d’emploi bidons

Les personnes à la recherche d’un travail sont aussi exposées, pouvant se laisser berner par des propositions de formation douteuses ou d’accès à des offres d’emploi contre des frais de dossier.

Les dons d’argent

La promesse d’argent tombé du ciel est presque aussi vieille que l’histoire du Web. Les arnaques de ce type se multiplient, qu’il s’agisse d’une promesse d’argent provenant d’une assurance, d’un remboursement d’impôt ou même d’un héritage. Tout comme pour les fausses offres d’emploi, il est demandé des frais de traitement qui iront directement dans la poche des escrocs.

Les biens immobiliers attrayants

Sur le même mode, de fausses annonces immobilières peuvent être envoyées par e-mail. Il peut ainsi être demandé une caution ou encore un ou plusieurs loyers d’avance dans le cas d’une location qui ne verra jamais le jour.

Les demandes les plus improbables

Les arnaques les plus crédibles sont celles qui proviennent de ses propres contacts, lesquels ont eux-mêmes été victimes de pirates. Ainsi, il n’est plus rare de recevoir des demandes urgentes d’argent depuis l’adresse e-mail d’un ami soudainement en manque de liquidités à l’étranger.

Comme souvent dans ce gene d’arnaques, un peu de bon sens et beaucoup de prudence suffisent à ne pas se laisser abuser.