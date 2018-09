Google a choisi comme date symbolique ce 27 septembre 2018 pour célébrer ses 20 ans d’existence. A cette occasion, l’entreprise américaine a mis en ligne quelques surprises parmi lesquelles la captation, via Street View, du garage de Susan Wojcicki à Palo Alto (États-Unis) où Larry Page et Sergey Brin ont lancé Google.

Google permet ainsi de replonger en 1998 à travers cette promenade virtuelle dans le garage mais aussi toute la maison de Susan Wojcicki reconstituée telle qu’elle était à l’époque, avec quelques surprises à la clé en cherchant bien. De cette manière, il est possible d’entrer dans l’intimité de Larry Page et Sergey Brin, alors étudiants, pendant qu’ils perfectionnaient leur fameux moteur de recherche. Ils resteront dans ce garage jusqu’à leur déménagement dans leurs premiers locaux professionnels, à quelques mètres de là quelques mois plus tard. A noter que Susan Wojcicki est aujourd’hui la Directrice générale de YouTube.

– Découvrir «le garage de Susan» via Street View : goo.gl/maps/TNMLktZ7aE72