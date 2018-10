Winamp, le mythique lecteur multimédia qui a fait les beaux jours des internautes à la fin des années 90 et début 2000, devrait renaître sous la forme d’une nouvelle application mobile capable de lire aussi bien de la musique embarquée que diffusée en streaming mais aussi des podcasts, selon le site américain TechCrunch.

Racheté par la société belge Radionomy en 2014, elle même aujourd’hui contrôlée majoritairement par Vivendi, Winamp existe toujours en tant que lecteur pour ordinateur (Mac et PC). En revanche, une ancienne version version mobile sous Android est laissée à l’abandon depuis des années. L’idée est précisément de refondre Winamp sur mobile et d’offrir un accès privilégié à l’ensemble des sources d’écoutes audio, qu’il s’agisse de la musique stockée sur son smartphone, de celle écoutée via un service de streaming ou des radios en ligne, ou encore de podcasts.

L’application, prévue sous Android et iOS, devrait être disponible courant 2019. Reste toutefois aux responsables de Winamp à négocier avec les services de streaming pour pouvoir intégrer leurs offres directement via leur future application. Ce sera le nerf de la guerre si Winamp veut réellement rebondir et proposer une application originale à forte valeur ajoutée.