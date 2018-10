Doublez (voire triplez) votre moniteur actuel, non pas en ajoutant un écran mais en adoptant l’impressionnant écran incurvé Dell Ultrasharp de 49 pouces. Le géant de l’informatique a annoncé l’arrivée de ce mastodonte le 15 octobre. Cet écran de 47 pouces par 13 n’est autre qu’un double écran de 27 pouces en un seul appareil.

Ce moniteur fait partie de la nouvelle collection UltraSharp de Dell qui vise à augmenter la productivité au travail. En effet, un écran d’une telle taille peut améliorer l’efficacité des «services financiers, des assurances, des traders, des analystes financiers, de la post production média, des programmeurs et des ingénieurs», comme le précise la marque. Ce sont des postes où le multitasking est de mise et où l’on utilise aujourd’hui un double écran, mais quelle est la valeur ajoutée de ce nouvel appareil?

Cet écran incurvé large de près 1m25 affiche une résolution de 5120 x 1440 et 109 PPI pour une expérience vraiment immersive. Sa qualité peut être aussi améliorée avec une carte graphique qui fera grimper le taux d’actualisation à 60Hz. Mais sans G-Sync ou FreeSync, ce moniteur n’est pas optimisé pour le gaming et vise plus une application de bureau.

Le Dell UltraSharp 49 Curved Monitor sera commercialisé à partir du 26 octobre aux Etats-Unis, à partir de 1699,99$.