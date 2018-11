Cette année, parmi les consoles de salon miniaturisées, on trouve la Super NES et sa grande soeur rééditée, la NES Classic Edition, mais aussi la PlayStation Classic de Sony, la Neo Geo Mini avec son écran intégré façon arcade et la Commodore 64 dotée de 64 jeux.

Super Nintendo Classic Edition / Classic Mini



Parmi les 21 jeux proposés, on retrouve de grands succès de la Super Nintendo: Super Mario World, Super Mario Kart, Star Fox, Street Fighter 2 Turbo, Donkey Kong Country, Zelda: A Link to the Past, et plus encore. Il y a même de la place pour Star Fox 2, un jeu jusqu’alors inédit.

NES Classic Edition / Classic Mini



La micro console rétro de 2016, qui a lancé la tendance, se dote de 30 jeux dont Super Mario Bros 1 à 3 et The Legend of Zelda parmi les 22 jeux accessibles. La NES Classic Mini a connu une interruption de sa production en 2017, mais a été relancée en juin 2018.

PlayStation Classic



Cette nouvelle console prévue pour le 3 décembre bénéficie de 20 titres prêts à jouer. Parmi eux: Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Rayman, Tom Clancy Rainbow 6…

The C64 Mini



Les titres California Games, Boulder Dash, Impossible Mission et Jumpman, Alleykat, Winter Games comptent parmi les 64 jeux inclus dans cette version miniature de la console Commodore 64. Un joystick Competition Pro est également fourni (Le mini clavier est un simple élément de décoration).

Neo Geo Mini



La NeoGeo était à l’époque une alternative haut de gamme aux consoles Sega et Nintendo. Elle promettait une qualité de jeu digne des arcades. Cette version prend donc la forme d’une cabine d’arcade avec manette et écran de 8,8 cm intégrés. Il faut brancher un câble Mini HDMI au câble HDMI pour l’utiliser sur un autre écran. Des mini manettes Neo Geo sont vendues séparément. 40 jeux sont inclus, dont ceux des franchises King of Fighters et Samurai Showdown, ainsi que les séries Metal Slug et King of the Monsters. Pour l’instant, on peut seulement l’acheter en ligne sur le site d’Amazon.