Qui l’eût cru ? Facebook s’inquiète du temps passé par ses utilisateurs sur son application mobile et vient de déployer un nouvel outil pour être averti en cas de trop grosse accoutumance.

Il est désormais possible de connaitre en détail le temps passé sur l’application Facebook sur les 7 derniers jours. pour cela, il faut se rendre dans l’onglet «Temps passé sur Facebook», à retrouver dans les «Paramètres et vie privée» de l’application. Il est alors conseillé de définir un rappel quotidien afin d’être alerté lorsqu’une durée d’utilisation prédéfinie aura été atteinte. Si l’utilisateur ne veut pas passer plus de 30 minutes par jour sur Facebook, une notification lui sera envoyée à chaque fois qu’il dépassera ce seuil quotidien. Évidemment, celui-ci peut être modifié à tout moment.

Facebook propose également un raccourci vers diverses préférences du fil d’actualité à modifier afin de se concentrer sur les publications de ses amis les plus proches. Cela va du choix de qui voir en premier au fait de se désabonner de certaines personnes tout en restant ami avec elles en passant par la gestion des paramètres de masquage temporaire de certains comptes.

À noter que le même type de service est également en train d’être progressivement déployé sur Instagram.