Pour faciliter la navigation, Instagram a annoncé cette semaine que les profils personnels allaient bientôt être revus, ce sera aussi l’occasion de donner une importance moindre au nombre d’abonnés.

Instagram a présenté mercredi les changements qui allaient être opérés dans les deux prochaines semaines, et les détails de la réorganisation des profils personnels des utilisateurs sur l’application.

Parmi les changements, on notera l’arrivée de nouveaux boutons et icônes, ainsi que de nouvelles manières de se déplacer dans les différents onglets. Par exemple, la taille de la police du compte de l’utilisateur sera un brin plus large que celle des comptes des abonnés, afin de rediriger l’attention sur soi plutôt que sur sa popularité. En fait, ces statistiques seront déplacées sous la bio personnelle pour leur donner moins d’importance. Heureusement, la grille photo/vidéo restera inchangée.

Il sera possible de voir les abonnés partagés, ainsi que des onglets écrits plutôt que des icônes ambiguës.

Ces mises à jour s’accompagnent d’une série de changements que l’entreprise a déjà mis en oeuvre pour donner à ses utilisateurs une expérience plus authentique centrée sur l’utilisateur. Lundi, Instagram avait annoncé que les « likes », les « follows » et les commentaires émanant de tiers allaient être retirés.

Il est évident que l’entreprise veut ainsi s’attaquer à l’activité inauthentique pour offrir une expérience plus honnête à ses utilisateurs sur sa plateforme. Lorsque les utilisateurs mettront à jour leur compte Instagram dans les deux prochaines semaines, ils découvriront ces changements qui devraient les recentrer sur leur propre expérience. S’ils remarquent un nombre moins important de « likes » ou de « followers », ils ne devraient pas s’inquiéter, ils devaient provenir de faux comptes.