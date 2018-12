On ne peut plus passer à côté: les jouets électroniques ont la cote et sont de plus en plus sophistiqués. Voici trois bons choix.

Montre polyvalente

Offerte en deux couleurs (rose et bleu), cette montre intelligente a été créée spécialement pour les enfants de 4 ans et plus. Ils pourront non seulement apprendre à lire l’heure grâce aux différents affichages, mais aussi prendre des photos et des vidéos, compter leurs pas ou encore jouer à des jeux. Quant à elle, sa conception robuste plaît aux parents, qui n’ont pas à craindre des bris prématurés.



Montre intelligente Kidizoom DX2, VTech, 70$

Jouer intelligemment avec les écrans

Compatible avec les iPad et iPhone, ce jeu d’apprentissage bien pensé montre aux enfants comment coder avec de la musique dès l’âge de 5 ou 6 ans. En clair, ils sont appelés à utiliser un langage informatique pour créer leurs propres arrangements.



Coding Jam, Osmo, à partir de 80$

Comme au cinéma

Il tient dans le creux de la main, est très simple d’utilisation et permet de visionner des films n’importe où, même en voyage. Encore mieux: 65 livres électroniques et vidéos de Disney y sont téléchargés à l’achat.



Projecteur portatif Cinemood, 500$