Après plusieurs années de bons et loyaux services, le Stret View Trekker, ce dispositif portatif de caméras à 360 degrés mis au point par Google pour alimenter son service de cartographie en ligne, subit un lifting et une cure d’amaigrissement.

Le Trekker se présente toujours sous la forme d’un sac à dos, mais cette fois-ci plus léger (l’ancienne version pesait près de 20 kg) et plus performant. Les capteurs présentent ainsi une plus grande résolution et une ouverture accrue (sans plus de précision), pour des images encore plus nettes. Comme la génération précédente, ce nouveau Trekker peut être porté par des randonneurs mais aussi appliqué aux voitures, aux bateaux ou même aux tyroliennes.

Avec ce trekker, mis à disposition des photographes professionnels, des voyageurs et des organisations (tels que les offices du tourisme, les organismes à but non lucratif, les autorités administratives, les universités ou les groupes de recherche), l’idée est de pouvoir cartographier et photographier les coins les plus reculés et parfois difficilement accessibles de la planète. Le but est aussi de promouvoir des sites intéressants sur le plan culturel, historique ou touristique, de les rendre accessibles à tous en ligne. Aujourd’hui, des images ont ainsi pu être captées au plus proche des chimpanzés en Tanzanie tout comme au fin fond de l’Arctique.