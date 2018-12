Connue pour ses lunettes de réalité augmentée, la start-up américaine Vuzix annonce un nouveau partenariat avec la compagnie météorologique AccuWeather afin de fournir la météo en temps réel à ses utilisateurs dans le monde entier. Une première démonstration aura lieu au CES qui se tiendra à Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019.

Google en a rêvé, Vuzix l’a fait. Les porteurs des lunettes intelligentes Vuzix Blade vont pouvoir bénéficier des prévisions météorologiques complètes et géolocalisées d’AccuWeather, lesquelles apparaissent directement dans leur champ de vision. Les utilisateurs de cette technologie n’auront donc plus à prendre en main et déverrouiller leur smartphone pour connaitre les prévisions météorologiques, mais simplement à tapoter sur la branche de leurs lunettes ou bien interroger Alexa, l’assistant intelligent d’Amazon.

Cette expérience météorologique se veut unique, personnalisée, très discrète et fonctionne dans le monde entier.

Les Vuzix Blade avaient été dévoilées lors du CES en 2018. Elles sont aujourd’hui commercialisées 999,99$ US.