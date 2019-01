L’année 2019 devrait être pleine de surprises côté nouvelles technologies, notamment la sortie éventuelle de chargeurs entièrement sans fil, des premiers téléphones intelligents pliables et du réseau 5G. Voici les produits qui devraient sortir cette année.

Les téléphones pliables

En novembre 2018, Samsung a offert un premier aperçu de son prochain téléphone pliant, indiquant qu’il serait sur le marché «dans les prochains mois». Le nouveau gadget intègre une technologie appelée «Infinity Flex Display», qui permet aux utilisateurs d’ouvrir et de fermer l’appareil sans toute dégradation.

iPhone

Les nouvelles versions d’iPhone deviennent toujours les gadgets les plus attendus de l’année. 2019 ne devrait pas faire exception. Cette année, les fans d’Apple attendent avec impatience des modifications au niveau du design de l’appareil. Des rumeurs circulent déjà sur l’allure du prochain iPhone, même si aucune d’entre elles n’a été confirmée.

Wi Charge

De nombreux téléphones peuvent déjà se recharger sans fil, cependant, les chargeurs offrant cette option nécessitent tout de même d’être branché à l’électricité. En 2019, il deviendra possible de recharger son téléphone sans aucun fil, grâce à la sortie de Wi Charge, un système fournissant suffisamment de puissance pour recharger un téléphone dans une pièce en utilisant une lumière invisible et sécurisée.

Oculus Quest

La réalité virtuelle continue d’être l’une des technologies les plus populaires et qui a la croissance la plus rapide. En 2019, cette tendance se poursuivra avec l’arrivée d’Oculus Quest, le premier système de jeu tout-en-un au monde conçu pour la réalité virtuelle. Ainsi, dans la nouvelle année, vous pourrez jouer de presque n’importe où avec seulement un casque et des contrôleurs VR.

Le réseau 5G

2019 sera une année d’avancées majeures dans la vitesse de l’internet sans fil grâce aux cellulaires qui utiliseront le 5G. L’année dernière, le président de Qualcomm, Christiano Amon, a confirmé que tous les fournisseurs Android travaillaient avec le 5G. On s’attend donc à ce que les premiers téléphones intelligents utilisant ce réseau soient bientôt disponibles.