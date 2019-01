C’est lors d’un nouvel événement «Unpacked», organisé simultanément à San Francisco (États-Unis) et à Londres (Angleterre), que Samsung dévoilera le très attendu Galaxy S10 le 20 février 2019. La présentation sera à suivre en direct sur le site Samsung.com.

C’est donc quelques jours avant le Mobile World Congress, qui se déroulera à Barcelone (Espagne) du 25 au 28 février 2019, que Samsung va présenter son nouveau vaisseau amiral. Face à des constructeurs chinois très agressifs tant en termes de tarifs que d’innovations et qui ne cessent de gagner des parts de marché dans le monde entier, Samsung n’a pas d’autre choix que de se renouveler avec des appareils qui détonnent. C’est ainsi que le Galaxy S10 pourrait faire l’objet d’une ou deux déclinaisons, plus ou moins grandes et performantes.

Au programme, ce nouveau Samsung Galaxy S10 devrait être accompagné du tout premier smartphone à écran flexible du constructeur sud-coréen, attendu depuis des années et qui pourrait être commercialisé sous le nom de Galaxy F (F comme «foldable», «pliable» en anglais). L’idée est de proposer en un seul appareil à la fois un smartphone compact, mais aussi une petite tablette, une fois que l’écran est déplié.

À noter qu’au printemps Samsung pourrait également proposer une version 5G du Galaxy S10.