Des chercheurs en économie ont analysé 62 millions de publications du réseau social russe VK et ont découvert que les publications concernant les garçons étaient 1,5 fois plus aimé que les publications sur les filles.

Les réseaux sociaux sont utilisés par des milliards de personnes à travers le monde chaque jour. Chaque utilisateur publie des publications concernant ses goûts, ses orientations politiques, sa vie intime et privée. Il s’agit de facto d’un outil idéal pour analyser le fonctionnement des sociétés et leur évolution.

Sur les 62 millions de messages postés sur VK, des chercheurs de l’École des hautes études en sciences économiques située en Russie ont analysé ceux concernant les enfants émanant de 635 665 utilisateurs. 19% des sujets concernaient la célébration d’événements, 26% exprimaient de l’amour, de l’affection ou de la fierté et 27% rapportaient le temps passé avec les enfants.

Les scientifiques ont découvert que les parents, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes évoquaient davantage leur enfant lorsqu’il s’agissait d’un garçon. Ils ont trouvé 20% de plus de messages sur les fils que sur les filles. Un pourcentage qui ne peut s’expliquer par le sex-ratio moyen à la naissance puisqu’en Russie naissent 106 garçons pour 100 filles.

Les chercheurs ont également découvert que les garçons recevaient 1,5 fois plus de like. Les messages écrits par des mères sur leur fille recevaient en moyenne 6,7 likes de la part de femmes et 1,1 venant d’hommes. Les publications sur les garçons sont en moyenne suivis par 10,7 «J’aime» féminins et 1,8 masculin. Cette différence est également remarquée lorsque les messages proviennent des pères.

«Ce déséquilibre pourrait indiquer que les filles sont moins importantes que les garçons. Le fait que les publications sur les fils obtiennent plus de likes ne fait que renforcer cet effet», déclare Ivan Smirnov, co-auteur de l’étude et responsable du Laboratoire de sciences sociales informatisées de l’École des hautes études en sciences économiques à Moscou.

«La préférence accordée au genre dans le partage d’informations sur les enfants peut sembler plutôt inoffensive par rapport à d’autres niveaux de disparité entre les sexes. Cependant, étant donné la popularité généralisée des médias sociaux, un biais même modéré pourrait s’accumuler. Des millions d’utilisateurs sont quotidiennement exposés à un flux d’informations basé sur le genre et, sans même s’en rendre compte, reçoivent la réaffirmation qu’il est normal de faire plus attention aux fils», complète-t-il.

L’étude a été publiée dans la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).