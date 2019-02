Le jeu des chaises musicales a totalement bouleversé le visage du secteur de la mode en 2015 et 2016, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Les premières collections issues de ce remaniement au sein de certaines maisons de couture seront présentées la semaine prochaine à Paris dans le cadre des défilés printemps-été 2017. Autant dire que tous les regards seront tournés vers la capitale française. Tour d’horizon des immanquables de la rentrée.

1. Maria Grazia Chiuri

Fraîchement nommée à la direction artistique des collections féminines de la maison Dior, la styliste italienne présentera sa première collection pour la marque de luxe le 30 septembre. De quoi remplir la première rangée et susciter la curiosité des fashionistas! D’autant plus qu’il s’agit de la première femme à accéder au poste de directrice de la création dans l’histoire de cette maison. Maria Grazia Chiuri, qui travaillait jusqu’alors main dans la main avec Pierpaolo Piccioli pour la maison Valentino, a été officiellement nommée chez Dior le 8 juillet. Elle succède à Raf Simons, qui a quitté la maison française en octobre dernier pour se joindre à Calvin Klein. Lors du prochain défilé de la maison Dior, une attention particulière devrait être prêtée aux accessoires, que la styliste italienne affectionne particulièrement.



Le défié haute couture de Dior, présenté en juillet. / Getty

2. Bouchra Jarrar

Plus récente grande maison de couture à avoir changé de direction artistique: Lanvin, qui a fait appel à la couturière française Bouchra Jarrar pour prendre les commandes de ses collections féminines en remplacement d’Alber Elbaz. La quadragénaire, qui a collaboré avec de grandes maisons comme Christian Lacroix et Balenciaga (pour ne pas les nommer), sera donc sous les feux des projecteurs lors des prochains défilés. Sa première collection pour Lanvin est d’ailleurs très attendue par la profession et par le public. La maison Lanvin était jusqu’à tout récemment dirigée par Alber Elba.



Le défilé de prêt-à-porter automne-hiver 2016, présenté en mars dernier à Paris. / Getty Images

3. Anthony Vaccarello

Le styliste belge incarne le renouveau de la maison Saint Laurent Paris après le départ de son directeur artistique Hedi Slimane en avril dernier. C’est un défi de taille auquel s’attaque Anthony Vaccarello dans la mesure où Hedi Slimane a énormément compté dans le repositionnement de la marque française. Le premier défilé du styliste pour la maison de luxe sera également au centre de toute l’attention avec – sans doute – une nouvelle image à la clé. Au style rock et plutôt sombre de Hedi Slimane devrait succéder une silhouette plus épurée, sensuelle et très féminine. D’ailleurs, Saint Laurent a choisi de programmer son défilé au premier jour de la semaine de mode, soit mardi prochain, histoire de concentrer toute la lumière sur son nouveau directeur artistique.



Le style rock de Hedi Slimane pour Saint Laurent Paris à la dernière semaine de la mode prêt-à-porter, en mars. / Getty