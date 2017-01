Une bague, des breloques et des bracelets ornés de têtes de mort, des boucles d’oreilles à motif de rose, un pendentif fleurdelisé… chacune de la vingtaine de pièces pour hommes et femmes qui composent la collection imaginée de concert par la femme d’affaires et le rockeur, lancée mardi soir, évoque l’univers d’Eric Lapointe. Des croix et des serpents y sont aussi bien en évidence.

On est même allé jusqu’à nommer chaque bijou d’après le titre des chansons les plus populaires de l’interprète ou encore des extraits de paroles. Des exemples? La bague Terre promise, les boucles d’oreilles Eau de vie ou encore le bracelet Terre natale.

Pour leur part, les matériaux privilégiés – acier inox vieilli, argent sterling ou laiton plaqué de ton argent – vont bien avec le style rock qu’on a voulu donner à cette collaboration.

Voici un aperçu des pièces qui seront en vente à compter du 2 février dans les boutiques de la marque et en ligne (de 35$ à 245$):