La nouvelle première dame américaine fait la Une de l’édition mexicaine du Vanity Fair, alors que la situation entre les deux pays est très tendue.

Sur la Une, on peut voir Melania Trump toute vêtue de blanc, assise à une table, mangeant des bijoux de diamants.

Le magazine la décrit même comme étant la prochaine Jacqueline Kennedy.

No, esta no es una historia de adulación. Les invitamos a leer el adelanto de este reportaje sobre Melania Trump. https://t.co/xduTFkMyBl — Vanity Fair México (@VanityFairMX) January 26, 2017

Cette couverture dérange beaucoup, vu le contexte actuel. En effet, Donald Trump a laissé savoir que la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique aurait bel et bien lieu et qu’il pourrait y avoir une taxe sur les produits mexicains importés afin de payer pour ledit mur, pas plus tard que jeudi dernier, la veille de la publication du magazine. Le président mexicain, Enrique Peña Nieto a d’ailleurs annulé une visite à Washington à cause de ces déclarations.

La photo et l’article du Vanity Fair ont été publiés pour la première fois dans le magazine GQ au mois d’avril 2016. Vanity Fair et GQ étant des propriétés de Condé Nast, les magazines peuvent s’échanger du contenu.