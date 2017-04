Colorer ses cheveux soi-même, c’est économique et relativement facile. Il vaut cependant mieux laisser les changements de tête radicaux aux bons soins de professionnels, conseillent les experts.

«La meilleure chose à faire avec les produits de coloration maison, c’est entretenir la couleur qui aura été auparavant fixée par un coiffeur», résume Denis Binet, porte-parole de Clairol. On parle alors de coloration semi-permanente, de produits qui ne contiennent ni peroxyde ni ammoniaque et qui ne sont par conséquent pas destinés à éclaircir la couleur, mais plutôt à jouer avec les reflets dans des nuances ton sur ton.

De nombreuses marques ont compris les besoins des consommateurs, et on trouve ainsi sur le marché de plus en plus de masques ou de revitalisants pigmentés qui peuvent corriger, par exemple, un blond jauni ou un marron terne, voire y ajouter des reflets chauds ou froids. «Ce ne sont que des pigments qui ne couvrent pas les cheveux blancs», rappelle-t-il. Ces colorations, qui durent quelques semaines, s’estompent au fil des lavages.

Christian Gionet, directeur du salon Jacques Despars des Galeries d’Anjou, propose aussi de recourir aux revitalisants pigmentés pour prolonger la tenue de la couleur. «Ce n’est pas miraculeux si les cheveux sont déjà délavés», avertit-il néanmoins.

Comprendre les limites des produits

Les femmes se trompent en pensant pouvoir passer du blond au brun et vice-versa facilement, même avec ces produits. Ce n’est pas le cas, avertit Denis Binet. «Je leur conseille vivement d’aller dans un salon pour tout ce qui est changement de couleur, souligne-t-il. Une fois qu’on a obtenu une couleur qu’on aime [ce qui peut demander plusieurs rendez-vous], on peut jouer avec des reflets plus chauds ou plus froids à la maison.»

Mode d’emploi

Peu importe la marque, certaines étapes assurent de conserver une couleur brillante le plus longtemps possible. Voici les conseils de Christian Gionet.

Utiliser le bon shampoing

Le coiffeur Christian Gionet suggère d’abord et avant tout d’opter pour un shampoing spécifiquement formulé pour les cheveux colorés. «Les shampoings les plus doux ne contiennent pas de sulfates, qui délavent la couleur plus vite», précise-t-il. La plupart des compagnies ont d’ailleurs reformulé leurs produits pour éliminer cet ingrédient. De même, les lavages à l’eau tiède sont préférables.

Espacer les lavages

Plus on lave ses cheveux souvent, plus la couleur s’estompe rapidement. C’est l’évidence. C’est pourquoi le coiffeur recommande d’espacer les shampoings, de s’en faire un tous les deux ou trois jours si on peut se le permettre (lire : si on n’a pas les cheveux gras). En prime, les cheveux fragilisés par les traitements chimiques seront moins secs. «On peut aussi utiliser un shampoing sec aux racines pour gagner un jour avant de les laver», poursuit-il.

Protéger la chevelure

C’est devenu un automatisme d’appliquer de la crème solaire avant de passer une journée au soleil, mais saviez-vous qu’il existe aussi des filtres UV pour protéger les cheveux? «On en trouve parfois dans les shampoings, mais l’idéal, c’est de choisir un produit en crème ou en spray sans rinçage», recommande M. Gionet.

