Or rose, argent sterling et zircons cubiques: la maison de joaillerie montréalaise Myel lance mercredi une collection qui sera vendue en exclusivité chez Simons.

Y reprend ainsi les formes emblématiques de la marque, soit l’abeille et l’hexagone, mis en valeur sur des pièces chic mais simples, comme des bagues, des boucles d’oreilles, des bracelets et des chaînes destinés à plaire aux membres de la génération Y, dont la designer Myriam Elie admet s’être inspirée pour ses créations.

«Je fais partie de la génération Y, une génération qui me fascine par son ambition et son ouverture sur le monde, explique par voie de communiqué la fondatrice de Myel. J’ai voulu créer une gamme tendance mais accessible, au style à la fois urbain, décontracté et féminin.»

La gamme de prix varie de 125$ à 250$.