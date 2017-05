S’entraîner avec style, oui, mais tout en profitant des innovations techniques en matière de matériaux et de coupe. Qu’y a-t-il de nouveau cette saison? Tour d’horizon des nouveautés au catalogue de plusieurs marques d’ici et d’ailleurs.

Se protéger du vent et de la pluie

Il existe sans doute des centaines de coupe-vent sur le marché. Comment donc faire son choix? Deux caractéristiques à ne pas négliger: l’imperméabilité et la respirabilité. Plusieurs marques répondent à ces critères de base. En plus, ce modèle particulier, tout blanc, se targue d’être écoresponsable – le tissu non teint utilise 49 litres de moins qu’un tissu coloré et il est fabriqué de 21 bouteilles en plastique recyclées.

Manteau Outdry Extreme ECO

Columbia Sportswear

280$

Féminine jusqu’au bout des pédales

Dans la catégorie très nichée des vêtements de vélo, Marie-Amélie Guilbault met de la couleur sur les routes avec Jolie Ride Co, la marque spécialisée qu’elle a fondée il y a tout juste un an. Elle propose non seulement des imprimés féminins – fleurs, petits pois, flamants roses, bien différents de ce qu’on trouve généralement en magasin –, mais aussi les accessoires assortis aux hauts et aux cuissards de la collection.

Haut floral

Jolie Ride Co

75$

S’entraîner avec style

Selon Marie-Eve Parent, acheteuse vêtements pour les magasins Sportium, les hauts de coupe ample et ornés de filet ou faits de matières translucides sont particulièrement tendance cette saison portés en superposition. Une tendance qu’on voit chez plusieurs marques, et même sur certains leggings. De quoi ajouter une petite touche mode à nos tenues de yoga!

Veste en maille

Hyba

70$

Soutenir là où il le faut

Outre le maintien et le confort qu’ils assurent, les soutiens-gorge de sport sont de plus en plus esthétiques, parfaits pour les superpositions. La toute nouvelle collection de Hyba (marque sœur de la montréalaise Reitmans, soit dit en passant) propose trois niveaux de soutien en fonction de l’activité qu’on pratique. Certains modèles offrent des jeux de bretelles savamment croisées, alors que d’autres sont dotés de bretelles coussinées. Chez Lululemon, on vient aussi de lancer un nouveau modèle de soutien-gorge seconde peau léger et respirant – incroyablement confortable – conçu spécifiquement pour la course.

Soutien-gorge sport à faible intensité avec bretelles croisées

Hyba

40$

Soutien-gorge Enlite

Lululemon

98$

Choisir un pantalon adapté

Les vêtements de compression sont de plus en plus populaires, notamment auprès des coureurs. Ce type de sous-vêtements «soutient les muscles de la jambe» tout en contribuant à absorber les chocs et à maintenir les muscles des régions abdominale et lombaire, explique Marie-Eve Parent. Justement, la chaîne américaine Gap vient de lancer une nouvelle gamme de shorts et de collants, Sculpt, conçue pour les exercices intenses. De son côté, lolë propose cette saison des leggings nautiques conçus pour aller dans l’eau. C’est parfait pour les triathloniens, voire pour les adeptes du sup.

Leggings de compression gFast Sculpt

GapFit

70$

Leggings Cayo

lolë

100$

Courir comme sur un nuage

«Les chaussures de sport sont de plus en plus spécifiques», explique Sabrina Duhamel, gérante du service chaussures chez Sportium. C’est pourquoi elle recommande de choisir un modèle adapté à nos activités (course, danse, entraînement en salle, etc.). Beaucoup de marques proposent aujourd’hui des chaussures sans coutures, dont l’intérieur est parfois fait de néoprène, et qui peuvent être portées pieds nus sans pour autant compromettre le confort.

Alphabounce Lux

Adidas

160$