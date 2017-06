Les Éditions Assouline présentent «The Art Of @BarbieStyle», un bel ouvrage aux couleurs de la poupée la plus célèbre de la planète, regroupant des centaines d’images issues de son compte Instagram (@BarbieStyle). L’occasion pour les fans de cette influenceuse d’un nouveau genre de suivre ses aventures décalées et inspirantes à travers la planète.

Icône de mode, Barbie est également une influenceuse au même titre que les blogueuses, les égéries et autres célébrités qui comptent des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Sur son seul compte Instagram, la jolie blonde réunit pas moins de 1,7 million de followers, leur offrant régulièrement un aperçu de sa vie de personnalité influente.

Reine des réseaux sociaux

Il suffit d’un coup d’œil au compte Instagram de Barbie pour s’apercevoir qu’elle maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, postant régulièrement des clichés et vidéos de son quotidien ultra-chargé. Cérémonies officielles, moments de détente à la plage, rencontres avec ses amies les plus proches, voyages, loisirs, et instants gourmands: Barbie n’hésite pas à partager ses aventures quotidiennes avec ses fans. Le tout bien évidemment rythmé par les nombreuses tenues qui font d’elle une véritable icône de mode.

Ce sont justement ces aventures qui remplissent les pages du livre «The Art Of @BarbieStyle», proposé par les Editions Assouline. L’ouvrage de 280 pages se compose de plus de 300 illustrations, de textes écrits par Barbie, et de citations provenant de nombreux acteurs de la mode dont des stylistes, des rédacteurs, des photographes, ou encore des mannequins.

Parmi ces citations phare, on peut noter celle de Jeremy Scott: «La chose que j’aime le plus chez Barbie, c’est qu’elle représente la muse ultime».