Parce qu’on est en 2017, se protéger du soleil n’est plus vraiment une option, hiver comme été. Voici donc sept produits coups-de-cœur – deux crèmes minérales, trois modèles de couvre-chef stylés, un vêtement anti-UV et les incontournables verres fumés – pour parer à la brûlure de ses chauds rayons.

Headsters

Les modèles Headsters, créés au Québec par une jeune maman diplômée en commercialisation de la mode et en marketing, se distinguent notamment par leurs imprimés audacieux, destinés à plaire tant aux petits qu’aux ados en passant par leurs parents.

Casquette, Headsters Kids à partir de 30$

L&P

La marque trifluvienne L&P connaît un beau succès, d’autant plus qu’elle est maintenant distribuée dans les magasins de la chaîne pour enfants Clément. Pas de doute: ces créations ne manquent pas de style et sont loin de faire gnan-gnan comme beaucoup de produits destinés aux enfants.

Chapeau de rue Sidney x Hesperia, L&P 30$

Aveeno

Les nouveaux écrans solaires Aveeno s’appliquent étonnamment bien sans laisser de film blanc ni collant, et ce, même s’ils sont formulés à partir d’oxyde de zinc. Adaptés aux peaux sensibles (un produit de la gamme bébé a aussi été lancé), ils maintiennent leur protection jusqu’à 80 minutes de baignade.

Écran solaire minéral peau sensible FPS 50 Aveeno, 20$

Italia Independent

La griffe Italia Independent, reconnue pour ses montures fabriquées dans un polymère léger et haute performance, s’allie à Adidas. Parfois même ornées d’accents de caoutchouc (rappel des traditionnelles espadrilles!), ces lunettes sont conçues grâce à des méthodes de production haute technologie, comme la bi-injection et l’impression numérique haute résolution.

Lunettes de soleil Adidas Originals + Italia Independent 189$

Tirigolo

Ils sont fabriqués au Québec et protègent les minis du soleil depuis plus de 20 ans avec leurs larges bords. Quoi? Les chapeaux signés Tirigolo, bien sûr! On aime aussi leur design ajustable et leur ganse, qui les empêche de voler au vent.

Chapeau à larges bords Tirigolo et Cie, 27$

Attitude

Attitude élargit encore son offre de produits solaires cette année avec notamment un bâton hydratant. À base d’oxyde de zinc, d’huile d’olive et de beurres de karité et de cacao, ce produit est idéal pour protéger rapidement les zones les plus délicates du visage sans se salir les mains.

Bâton pour le visage 100% minéral Attitude, 11$

Bummis

Même résistante à l’eau, la lotion solaire n’est pas à toute épreuve. C’est pourquoi les vêtements qui bloquent les rayons UV sont recommandés, en particulier pour protéger la peau fragile des plus petits. Bummis, surtout connue pour ses couches lavables, propose notamment des modèles avec col montant bien couvrant, imaginés et fabriqués au Québec.

Chandail anti-UV pour tout-petits Bummis, 22$