Encore un an avant que les microbilles de plastique ne soient définitivement bannies au Canada. En attendant, on peut quand même s’en passer. Voici donc quelques exfoliants qui ont devancé la législation canadienne – le règlement sera en vigueur aux États-Unis le 1er juillet 2017 – et qui en sont déjà exempts.

Ce produit est plus qu’un exfoliant. Grâce au charbon, associé notamment à l’acide lactique et à la poudre de riz, la marque anglaise se targue non seulement d’arriver à déloger les impuretés, mais aussi d’absorber les polluants. Parce que les produits antipollution sont à la mode ces temps-ci.

Exfoliant Daily Superfoliant, Dermalogica, 79$

Son parfum frais nous fait voyager sans que nous ayons à quitter notre salle de bain! À base de sel de mer, cette formule assez douce pour le visage, mais aussi conçue pour exfolier tout le corps, ne contient aucun agent de conservation, puisque c’est l’ingrédient vedette lui-même qui joue ce rôle essentiel. L’exfoliant contient aussi des beurres d’avocat et de coco pour hydrater, et de la limette et de la vodka pour nettoyer.

Exfoliant Sel océanique, Lush, 22$ les 120g

Le sucre roux exfolie délicatement les cellules mortes, alors que les huiles de pépins de raisin et de noyau de prune adoucissent l’épiderme sans obstruer les pores. Un secret bien gardé pour avoir une peau de pêche, été comme hiver.

Exfoliant Sugar Face Polish, Fresh, 75$ les 125g

Il n’y a pas que le sucre, le sel et les coques de noix qui font de bons exfoliants naturels. Le café aussi! En plus, la caféine est réputée pour avoir un certain effet sur la cellulite. Fait cocasse: sur l’emballage, on précise qu’il ne faut pas boire le produit. On n’est jamais trop prudent!

Exfoliant hydratant au café Looky Scrub, Elle R Cosmétiques, 15$ le sachet

Cette poudre, qu’on peut utiliser comme masque ou gommage selon nos besoins, est vendue en capsules prêtes à l’emploi. Étape 1: Ouvrir la capsule en s’assurant d’avoir les mains bien sèches. (Ça demande un peu de pratique, soyez averti! On peut aussi utiliser des ciseaux.) Étape 2: Mélanger le contenu – 19 «superaliments», dont du matcha, des grains de café et du chia – à un nettoyant pour le visage de façon à obtenir une pâte qu’on étale sur le visage et qu’on enlève ensuite en massant la peau avec un peu d’eau tiède.

Superfood: Masque + gommage, Graydon, 39$ les 15 capsules à la boutique Etiket