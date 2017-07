Si Sophie Grégoire Trudeau utilise ses vêtements pour faire la promotion de designers canadiens, Justin Trudeau, de son côté, utilise ses bas d’une façon diplomatique.

Le premier ministre canadien est bien connu (sur le web, du moins) pour agencer ses bas à son agenda, une façon pour lui de montrer ses couleurs.

Sauf que… Justin Trudeau viendrait-il de se faire ravir le titre de «roi des bas»? (Oui, il est parfois surnommé comme ça!)

Le premier ministre canadien est présentement en voyage en Irlande et son homologue irlandais, Leo Varadkar, lui a réservé toute une surprise. Il s’était procuré des bas aux couleurs du Canada et était très fier de les montrer à Justin Trudeau. La twittosphère s’est alors emballée et a voulu décerner le titre de «roi des bas» à Leo Varadkar.

Taoiseach @campaignforleo and 🇨🇦 Canadian Prime Minister @JustinTrudeau meet at Farmleigh this morning. pic.twitter.com/T4wl91cNVk — Fine Gael (@FineGael) July 4, 2017

Il en faudra cependant plus pour pouvoir dérober ce titre à Justin Trudeau.

En mai dernier, Justin Trudeau avait été photographié en train de montrer ses bas à la chancelière allemande Angela Merkel. Cette fois-ci, ils étaient aux couleurs de l’OTAN, lors du sommet de l’OTAN.

Breaking: Prime Minister Justin Trudeau shows off his socks to Merkel & C.O. at the NATO summit. pic.twitter.com/YqhamrxIi6 — Mark Slatem (@trentster) May 25, 2017

On se souviendra aussi de la fois où il a porté des bas avec des feuilles d’érable lors de son passage à Live With Kelly and Ryan à Niagara Falls, où il avait d’ailleurs reçu une paire de bas de la part des animateurs.

≡ LaPresse ► Justin Trudeau invité Live with Kelly and Ryan https://t.co/ZWCDVixuD5 pic.twitter.com/sjxfmV2Yyn — Québectualité (@quebectualite) June 6, 2017

À la dernière parade de la fierté à Toronto, Justin Trudeau portait des bas multicolores où on pouvait lire «Eid Mubarak», signifiant la fin du Ramadan. Une pierre, deux coups. Ou dans ce cas, une paire de bas, deux coups.

Justin Trudeau wears Muslim-themed socks at the Pride parade in Toronto. Makes sense. pic.twitter.com/a9Z16HD3xG — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 25, 2017

Sans parler de ses bas Star Wars lors de sa rencontre avec Enda Kenny à Montréal. (C’était le 4 mai – May the forth –, lors de la journée dédiée à Star Wars!)

Et que dire de ses bas avec des têtes de mort à Davos, en Suisse?