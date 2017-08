Céline Dion est venue présenter sa nouvelle collection de sacs et d’accessoires mercredi à la boutique Browns de la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal.

Plusieurs minutes avant que la diva n’arrive, une centaine de fans l’attendaient impatiemment à l’extérieur de la boutique. À son arrivée, Céline Dion a pris le micro pour saluer la foule et même fredonner quelques paroles de sa chanson «I Drove All Night», de concert avec ses fans.

La chanteuse a par la suite rencontrer les médias à l’intérieur de la boutique, répondant à quelques questions de la presse au sujet de sa collection ainsi que de ses amours. Si Céline Dion est restée vague quant à ses fréquentations amoureuses (elle n’a ni avoué, ni démenti être en couple), elle a grandement parlé de ses trois enfants. Elle est revenue sur son été en Europe et au Québec en précisant qu’elle passait du bon temps «chez elle», au Québec, «à être une maman à temps plein».

«C’est moi le boss, c’est moi qui décide», a-t-elle affirmé plusieurs fois, expliquant son nouvel élan de créativité et son look vestimentaire plus éclaté des derniers mois.

Céline Dion a aussi confirmé qu’un nouvel album anglophone verrait le jour en 2018 et qu’elle retournait en studio dans les prochains jours.

Revoyez l’arrivée de Céline Dion (vers 1:00:00), dans notre vidéo ci-dessous.