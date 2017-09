En matière de cosmétiques, les tendances vont et viennent. Ingrédients plus simples, nouvelles textures et soins polyvalents : en voici trois dont on ne voudrait plus se passer.

Faites-le vous-même!

En phase avec l’engouement pour les cosmétiques plus naturels, plusieurs marques proposent des poudres exfoliantes qu’on mélange soi-même à de l’eau ou à son démaquillant pour obtenir un produit sur mesure. «Selon vos besoins, vous pouvez ainsi adapter votre exfoliant à votre peau, fait valoir Graydon Moffat, de Graydon Skincare. Nous conseillons par exemple d’utiliser simplement l’eau du robinet si vous avez la peau grasse, ou une huile ou une crème pour la peau sèche.» En plus d’être super pratiques en voyage, ces produits, parfois même vendus en capsules préportionnées, ont l’avantage de se conserver plus longtemps.

Superfood : Masque + gommage, Graydon Skincare

39 $ les 15 capsules sur http://www.graydonskincare.ca

New Day Graines exfoliantes délicates, Farmacy

40 $ en exclusivité chez Sephora

Poudre exfoliante pour le visage Rock’n Rose, Corpa Flora

28 $ sur corpaflora.com

Jell-O pour la peau

Les textures gélatineuses – rafraîchissantes et hydratantes à la fois – gagnent du terrain. À preuve : de nombreuses nouveautés lancées durant l’été, tant du côté de marques établies comme Lush que des moins connues. À l’inverse des huiles qui font fureur depuis quelques années, ces produits plaisent à ceux dont la peau mixte est néanmoins déshydratée. On les aime particulièrement en été, mais aussi en hiver. Les textures très riches, ce n’est pas pour tout le monde!

Boule de gelée nettoyante au charbon, Boscia

26 $ en exclusivité

chez Sephora

Lotion gélifiée, Lierac Paris

29 $ en pharmacie

Masque pour le visage en gelée FOMO, Lush

14 $ dans les boutiques de la marque

Pour en mettre plein la vue

Une nouvelle tendance émerge en matière de soins destinés au contour des yeux : ceux ciblant à la fois les ridules et la perte de vigueur des cils. Directrice de la formation pour Vichy, Kateline Turgeon vante en particulier la polyvalence de ce type de produit, dont la formulation n’est quand même pas dénuée de défis. «Il nous a fallu de nombreux essais pour arriver à ce parfait équilibre dans le respect de la peau sensible du contour des yeux», indique-t-elle.

«Quel que soit le produit pour le contour des yeux, il ne doit pas être irritant parce qu’il s’agit d’une zone sensible», ajoute Karine Joncas, qui a pour sa part lancé un soin pour cils et yeux l’année passée.

Pepti-Collagène x3, Sérum intégral rénovateur cils & yeux, Karine Joncas

35 $ en pharmacie

Blue Therapy Eye-opening Serum, Biotherm

69 $ en pharmacie

Liftactiv Sérum 10 yeux et cils, Vichy

45 $ en pharmacie