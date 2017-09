On a souvent l’impression qu’en matière de design local, les hommes sont laissés pour compte. Voici néanmoins quatre essentiels de la garde-robe masculine revus et corrigés par des marques bien de chez nous.

La chemise vue par Patrice Vouvet



Quelques tailleurs laissent leur marque auprès des hommes d’affaires montréalais. D’ailleurs, saviez-vous que P.K. Subban est toujours un des plus illustres clients de Sartorialto? Un autre designer d’ici, Patrice Vouvet, propose depuis peu une collection de chemises contemporaines dans sa boutique en ligne. Alors que les plus classiques opteront pour les modèles semi-ajustés, la coupe ample pourrait convenir aux audacieux.

À partir de 175$ sur patricevouvet.com

Le t-shirt vu par OÖM Ethikwear



Pionnière de la mode éthique au Québec, cette marque s’est d’abord fait connaître il y a une douzaine d’années avec ses t-shirts faits de coton bio. Ses collections se sont depuis étoffées, mais les valeurs demeurent les mêmes. Plusieurs modèles sobres et accessibles ont récemment été ajoutés à la boutique en ligne.

50$ sur boutique.oom.ca

Les jeans vus par Naked and Famous



C’est un secret bien gardé parce que la compagnie n’investit pas dans des campagnes coûteuses : les produits de Naked and Famous sont entièrement fabriqués au Canada à partir de denim japonais de première qualité. Même si on peut aujourd’hui les trouver un peu partout dans le monde, les désormais célèbres jeans sont vendus dans plusieurs points de vente du centre-ville de Montréal.

www.nakedandfamousdenim.com

Le sac à dos vu par Want Les Essentiels



Voilà une marque qui porte bien son nom: on veut tous les accessoires Want Les Essentiels, à commencer par les sacs, aussi chics que pratiques. Parfait pour se rendre au boulot à vélo ou en transport en commun les mains libres, ce sac à dos compact peut quand même contenir un ordinateur portable. Il est fait de coton et de cuir.

550$ sur wantlesessentiels.com