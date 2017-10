Ce n’est pas parce que les jours gris et pluvieux d’automne sont déprimants qu’il faut se résigner aux vêtements ennuyants. Et oubliez l’imper en plastique jaune! On vous prouve qu’on peut rester tendance sous la pluie.

Noir sur le dessus et joliment coloré en-dessous : ce parapluie se referme vers l’intérieur de manière à ne pas tout mouiller sur son passage (et à laisser voir son imprimé coloré).



Parapluie réversible, Belami (offert en 11 couleurs), 30$

Sur Instagram, cette cagoule a fait fureur cet été. C’est le parfait compagnon pour voler la vedette par temps gris!



Cagoule pour hommes (couleur Aurora Borealis), Hunter, 255$

Nec plus ultra des impers, il est élégant en plus d’offrir un rapport qualité/prix quasi imbattable.



Imperméable Bon vivant, MEC, 175$

Cet imperméable aux motifs amusants donne presque le goût de sortir sauter dans les flaques d’eau!



Imperméable pour garçon Mammouth laineux, Hatley, 56$

La marque montréalaise spécialisée en bottes de caoutchouc et en bottes d’hiver propose de nombreux modèles dans une variété de couleurs vives.



Bottes de pluie Heidi (offertes en 6 couleurs), Kamik, 50$

Les bottillons qu’il nous faut pour rester chic même quand il pleut des cordes.



Bottillons Kerry Chelsea, Cougar, 80$