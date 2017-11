Le décompte est commencé : plus que 45 jours avant Noël! Êtes-vous déjà en mode festif? Voici quelques idées pour se mettre dans l’ambiance sans trop en faire.

Pour embaumer la maison

Cette fragrance gourmande mariant des notes de vanille, de caramel et de cristaux de sucre évoque la délicieuse arôme de biscuits tout juste sortis du four. En attendant de cuisiner les traditionnels bonshommes en pain d’épices. Si cette fragrance vous semble trop sucrée, sachez que la marque propose aussi des bougies des fêtes fleurant bon les essences de bouleau et de pin.

Lampion Sugar Cookie, Nest, à partir de 16$ chez Sephora

Pour lire avec les petits

Il n’est jamais trop tôt pour lire un conte de Noël. De toute façon, il y a fort à parier que vous avez, vous aussi, déjà lu une histoire mettant en scène le père Noël et ses lutins en plein mois de juillet… Dans ce récit superbement illustré, Sylvain le lapin et ses amis se préparent à célébrer le réveillon. Le livre est par ailleurs offert avec une peluche du sympathique petit lapin.

Coffret Le Noël de la Grande Famille, Albin Michel Jeunesse, 30$

Pour changer du traditionnel sapin de Noël

On n’a pas toujours la place pour installer un gigantesque sapin chez soi. Qu’à cela ne tienne: Annie Sloan, créatrice de la marque de peinture à la craie qui porte son nom, propose de simplement peindre un triangle découpé dans du MDF, puis d’y fixer des boules en plastique peintes aux couleurs de son choix. Voilà qui permettra de décorer dans l’esprit des Fêtes même le plus petit appartement sans pour autant sacrifier son précieux espace!

Pour obtenir le vert présenté sur la photo: mélangez les nuances Chalk Paint Amsterdam Green et Old White.

Pour éviter la cohue

Il est encore trop tôt pour décorer le sapin ou encore sortir les calendrier de l’Avent, mais rien n’empêche d’entamer le magasinage des cadeaux. Surtout si vous avez l’intention de les commander en ligne. D’ailleurs, un récent sondage mené pour le compte de Purolator indique que 75% des détaillants s’attendent à une augmentation des ventes en ligne cette saison. N’attendez donc pas trop: rien de plus gênant que devoir emballer une boîte vide en attendant un présent qui se fait attendre…