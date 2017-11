Pour faire le plein de trouvailles locales à offrir, les occasions ne manquent pas à Montréal. Voici nos préférés.

Marché nënë

À la recherche d’idées de cadeaux pour les petits fabriqués localement par des créateurs d’ici? Direction Marché nënë! Des marques triées sur le volet y seront, comme Les belles combines (photo) Coton Mouton, énamour, Bertille & Léon ou kid’s stuff [trucs d’enfants]. On arrête l’énumération ici! Il y en a une quarantaine, et on pourrait bien les nommer toutes tant leurs jolies créations séduisent!

Demain et dimanche

5333 av. Casgrain

Le petit marché de Noël

Tout petit collectif, ce premier événement festif rassemblera une quinzaine d’entrepreneurs et de créateurs locaux, dont Nuphar, La Lichée, Lili Graffiti, Poterie Bonmatin et Prairies, qui proposent de la déco et des vêtements, mais aussi des articles pour enfants, des gourmandises et de la papeterie.

Les 25 et 26 novembre 2017

Espace L (5333, boul. Saint-Laurent)

Marché Casse-Noisette

Le caractère philanthropique du Marché Casse-Noisette est déjà, en soi, un excellent prétexte de le visiter. La qualité de la centaine d’exposants présents (qui, de surcroît, remettent 10 % de leurs ventes au Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands Ballets), par exemple Alpagas des Appalaches (photo), en est un autre.

Du 30 novembre au 10 décembre 2017

Rez-de-chaussée des galeries

du Palais des congrès

Puces POP – Édition d’hiver

Se déroulant sur deux week-ends consécutifs, l’événement proposera les produits de plus de 200 marques, dont les céramiques de Talia Silva, les vêtements pour enfants O’lou, les objets en bois de Chloé Décé ou le chocolat de Lecavalier Petrone (photo).

Du 8 au 10 décembre

et du 15 au 17 décembre

Église Saint-Denis

(5075, rue Rivard)

souk @ sat

De tous les «marchés de Noël» à saveur locale et contemporaine organisés à Montréal, le désormais traditionnel souk @ sat est certes l’un des plus importants. Cette prise 14, qui commence à la fin du mois, accueillera encore une fois des dizaines d’exposants, dont Parceline Céramique (photo) à la Société des arts technologiques, transformée pour l’occasion en un immense loft habité par de jeunes créateurs d’ici.

Du 29 novembre au 3 décembre 2017

Société des arts technologiques

(1201, boul. Saint-Laurent)

Salon des artisans récupérateurs

Organisé par ENvironnement JEUnesse, ce marché de Noël pousse encore plus loin le concept d’écoresponsabilité en proposant non seulement des produits locaux, mais surtout le travail d’artisans comme Les Guenilloux (photo), qui placent la conscience environnementale au cœur de leur démarche. Un volet inusité des métiers d’art qu’on a bien envie de découvrir.

Du 1er au 3 décembre 2017

Maison du développement durable

(50, rue Sainte-Catherine Ouest)