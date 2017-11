La joaillière Pilar Agueci a déniché l’écrin parfait pour présenter ses bijoux. Ouvert il y a quelques semaines, son petit atelier-boutique tout blanc a pignon sur la rue Beaubien, dans un quartier où les créateurs de la relève se plaisent en raison de la proximité avec les citoyens. Trois mots-clés pour décrire la marque.

Intemporel

Les créations qui ne passent pas de mode ont la cote. C’est là une valeur chère à Pilar Agueci, qui affectionne en particulier les formes géométriques simples, minimalistes. «Chaque fois que je dessine une pièce – dans ma tête au début et ensuite sur papier – il faut toujours que ce soit quelque chose qui peut durer longtemps; un bijou qui peut accompagner une personne dans tous les chemins de sa vie», confie-t-elle.

Sur mesure

La Montréalaise d’adoption – elle est arrivée ici il y a six ans – confirme consacrer une grande part de sa production aux modèles sur mesure, par exemple les joncs de mariage ou encore le remodelage d’un bijou existant, une forme de recyclage qui gagne en popularité. «Beaucoup de gens de mon âge ont reçu des bijoux de leur mère, de leur grand-mère ou d’une tante qui dorment dans la boîte à bijoux, constate-t-elle. Les bijoux ont toujours une histoire alors si on peut la récupérer dans une nouvelle pièce, je trouve ça magnifique.»

Local

En plus de fabriquer toutes ses pièces dans son atelier, Pilar Agueci mise le plus possible sur des matériaux locaux et produits de manière éthique. «Tous les métaux viennent du Canada», explique-t-elle, ajoutant avoir récemment commencé à travailler avec des diamants canadiens «complètement éthiques». La joaillière caresse aussi le projet de lancer éventuellement une collection mettant en vedette des pierres provenant des mines du nord du Québec.