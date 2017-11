Il faudra patienter encore quelques semaines avant de découvrir le huitième épisode de la saga «Star Wars» au cinéma, mais les amatrices de la saga peuvent d’ores et déjà se procurer une nouvelle collection de maquillage qui lui rend hommage.

Après des mois d’attente, la marque Cargo Cosmetics vient de dévoiler sa collection «CargoXStarWars», parue en édition limitée. Cette ligne comprend huit produits inspirés de la série de films à succès. Par exemple, deux palettes d’ombres à paupières représentent les deux côtés de la force, lumineux et obscur («The Light Side» et «The Dark Side»). On note aussi un mascara «Résistance» pour allonger les cils et un autre, «First Order», pour donner plus de volume aux cils. Quatre miroirs de poche à l’effigie des personnages de Rey, Leia Organa, BB et la capitaine Phasma sont aussi à collectionner.

Ces produits sont déjà disponibles en ligne sur cargocosmetics.com et dans les magasins Kohl’s, entre 20$ et 28$. Cargo Cosmetics a confirmé qu’une fois les stocks épuisés ils ne seraient pas réassortis.