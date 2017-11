Rihanna et Rita Ora semblent d’accord: lorsque l’on sort, le plus agréable, c’est l’étape où l’on se fait belle.

Popstar, créatrice et icône mode, Riri a dévoilé sa dernière une pour Vogue Paris cette semaine. Sur l’une des trois photos réalisées par Juergen Teller, on voit la star totalement décontractée en nuisette scintillante, boa en fourrure et boucles d’oreilles vintage.

L’élément marquant du look? Une serviette de bain rayée enroulée autour de la tête de Rihanna.

Peut-être un clin d’oeil à sa collègue britannique Rita Ora, qui a malicieusement pris le parti de se présenter en peignoir sur le tapis rouge des MTV Europe Music Awards ce mois-ci. L’animatrice de la cérémonie arborait également un turban-serviette, ainsi qu’un maquillage impeccable et de nombreux bijoux.

Les moelleux peignoirs et les serviettes connaissent aussi leur moment de gloire sur Instagram, où Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Karlie Kloss et Elsa Hosk affichent fièrement leur panoplie de bain ces dernières semaines. Une tendance difficile à assumer en public, mais, à n’en pas douter, des plus douillettes.