Des idées de cadeaux fabriqués au Québec? Il y en a à la tonne, et pas besoin de chercher bien loin! Suivez le guide.

Les petites et les grandes risquent d’être séduites par la collection Petite Ménagerie, qui comprend tant des pendentifs que des boutons d’oreilles à l’effigie des animaux les plus mignons.



Pendentif hippocampe en argent sterling, Camille Grenon, 38$

En un an à peine, la ribambelle de personnages Imaginami, fabriqués à la main à Montréal, ont gagné le coeur des tout-petits et de leurs parents. En plus d’être mignons, ils sont tout doux et aussi faciles d’entretien, ce qui n’est pas à négliger!



Ben le pompier, Imaginami, 35$

La designer de fragrances montréalaise Ruby Brown a élaboré cette année trois parfums frais inspirés de matières naturelles (Coton, Soie et Lin) en exclusivité pour la chaîne québécoise Simons. Un choix facile.



Eau Contemporaine Lin par Ruby Brown, Simons, 50$

Cette gamme de cosmétiques fondée par une maman de deux garçons propose des soins «beaux pour les yeux et bons pour le corps». À noter, elle a récemment lancé une jolie collaboration avec Raplapla, qui a créé en exclusivité une peluche aux couleurs de la marque.



Le kit de départ (comprenant un savon, une pommade pour les fesses et une huile de massage), Énamour, 50$

Pour ceux qui ont manqué (ou qui ont adoré!) le fameux spectacle à grand déploiement présenté au pied du mont Royal pour les 375 ans de Montréal en août dernier. Des classiques (Casse-Noisette, The Hockey Theme), des interprètes populaires (Isabelle Boulay, Wyclef Jean) et plus de 400 musiciens étaient rassemblés pour l’occasion.



DVD Montréal Symphonique, 30$

Stéphanie Maltais fabrique à la main des cosmétiques à partir d’ingrédients bios ou cultivés sans pesticides. Sa crème à mains. enrichie de beurre de mangue et parfumée à la fleur d’oranger, est bien hydratante sans être collante.



Crème à mains, Nuphar, 16$

Le cofondateur du Sportnographe, Olivier Niquet, vient de publier un recueil humoristique rassemblant plus de 400 citations sportives d’une centaine de joueurs et commentateurs sportifs. De quoi remonter le moral des partisans du Canadien quand il perd plusieurs matchs d’affilée.



Dans mon livre à moi, Olivier Niquet, Duchesne et du rêve, 27$

Les gourmets seront ravis de déballer cet ensemble de moutardes (Fleur d’ail, Raifort et Érable et myrique baumier) fabriquées par un véritable artisan des saveurs.



Trio de moutardes fines, Simon Turcotte confiturier, 21$

Parfait pour les globe-trotters, cet étui en cuir est assez grand pour contenir le passeport, quelques cartes et de l’argent comptant. À noter qu’il est aussi offert en noir.



Portefeuille pour passeport en cuir Müller, Miljours, 120$

Les illustrations de Marie-Laure Plano se retrouvent sur des affiches, des cartes de souhaits, mais aussi des carnets de notes qui s’offrent particulièrement bien dans le bas de Noël.



Cahier Bicyclette, Lili Graffiti, 20$

Après les tuques de gros tricot, bérets fabriqués ici et ornés d’un pompon de fourrure recyclée sont en voie de devenir l’accessoire tendance de l’hiver.



Béret de laine feutrée, Gibou, 44$

La preuve qu’un bijou n’a pas besoin d’être compliqué et orné de pierres précieuses pour faire distingué.



Boucles d’oreilles couronnes en or blanc, Litzi, 200$