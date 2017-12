Il manque ce petit je-ne-sais-quoi pour compléter votre tenue des fêtes? Pourquoi ne pas miser sur les vernis à ongles métalliques? Rita Remark, artiste principale pour Essie Canada, décortique trois techniques faciles à réaliser à la maison.

1. Asymétrie chic

Même les novices peuvent réussir cette manucure, telle qu’aperçue au défilé automne-hiver de Maison Monse. On parle après tout de trois ongles entièrement recouverts d’une couleur foncée au choix (ici, le noir), alors que l’ongle du petit doigt est peint en argent et que seul l’annulaire demande un peu plus de travail. «Pour tracer une ligne verticale bien droite, je tiens fermement le pinceau d’une main et je déplace plutôt l’autre d’un geste rapide», détaille Rita Remark.



Dans les coulisses du défilé de Maison Monse.

2. Manucure à la française funky

Pour jazzer la manucure à la française classique, il suffit d’utiliser un pinceau en éventail pour superposer une nuance métallique en fine couche un peu brouillonne à un couleur neutre. On peut très bien imiter Rita Remark, qui avait agencé un doré à du rose pâle pour le défilé automne-hiver de la marque Michael Costello. «C’est très facile à faire soi-même parce qu’on n’a pas besoin d’être parfait», ajoute-t-elle.



Au défilé Michael Costello.

3. Tout en simplicité

Une simple ligne métallique tracée par-dessus des ongles simplement recouverts de vernis transparent: c’est à la fois très simple mais chic. Pour un résultat encore plus sophistiqué, on peut utiliser une couleur de base plus soutenue, un prune par exemple.



L’artiste Geraldine Holford propose une manucure qui rappelle celle créée pour le défilé de Cushnie and Ochs.

Dans la trousse

Nuance Ice Bar, CND Vinylux, 12$

Nuance Social-Lights, Essie, 10$

Huile à ongles et cuticules Color Therapy, Sally Hansen, 12$