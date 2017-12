Voici des collaborations beauté qui plairont aux adultes qui ont toujours leur cœur d’enfant.

Sailor Moon – Creer Beaute

La marque de cosmétiques japonaise Creer Beaute, qui appartient à la compagnie de jouets et jeux vidéo Bandai, se spécialise en collections de «vedettes» manga. Sa gamme Sailor Moon comprend des perles lumineuses pour le teint, des rouges à lèvres aux couleurs des Sailors et des brosses, entre autres.

Mario Bros – Shu Uemura

Pour le temps des Fêtes, Shu Uemura lance une collection spéciale mettant en vedette Super Mario Bros. La palette d’ombres à paupières et de fard à joue de la princesse Peach est déjà épuisée (mamamia!), mais les fans du petit moustachu peuvent toujours se procurer des huiles pour le visage, des baumes à lèvres ou un recourbe-cils étoilé.

Les Simpson – The Face Shop

Qui aurait cru que la famille au teint jaunâtre inspirerait une collection de soins pour la peau? Les masques en tissu pour le visage à l’effigie des personnages principaux sont très rigolos (et hydratants) et les crèmes à mains se déclinent dans plusieurs parfums attirants : pamplemousse pétillant, crème douce et bouquet de rose, pour ne nommer que ceux-là.

Mickey Mouse – Khiel’s

La joyeuse souris emblématique de Disney aidera la marque de cosmétiques Khiel’s à célébrer Noël cette année. La collection spéciale propose des crèmes à mains, une crème de corps et des produits toniques pour le visage à l’effigie de Mickey Mouse avec des fragrances comme lavande, coriandre et pamplemousse. 100% des profits iront à des œuvres de charité.

Pokémon – It’s demo

La folie Pokémon Go de 2016 a redonné envie aux milléniaux de s’intéresser à ces petites bibittes de leur jeunesse. La compagnie de cosmétiques japonaises It’s demo, à qui on doit des collections inspirées par Sailor Moon et Hello Kitty, entre autres, a récemment lancé une collection Pokémon qui fait fureur sur le web. On y trouve des vernis à ongles, des baumes à lèvres et des crayons traceur liquide avec aux couleurs de Pikachu, Charmender et Squirtle.